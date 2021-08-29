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- Denizli'de hurdaya dönen araçtan sağ olarak kurtarıldı
Denizli'de hurdaya dönen araçtan sağ olarak kurtarıldı
- İHA
- 29.08.2021 - 09:17
- Güncelleme : 29.08.2021 - 09:19
İzmir'in Merkezefendi ilçesinde, 24 yaşındaki Ferdi Yüreci idaresindeki 20 AAT 020 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazayı gören vatandaşların verdiği ifadeye göre oldukça hızlı giden otomobil, yol kenarındaki refüjde bulunan ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen ağaçlar, yerinden söküldü.
HURDAYA DÖNEN ARAÇTAN SAĞ ÇIKTI
Aracın ön kısmı yola savrulurken, diğer kısmı ise yaklaşık 60 metre ilerideki sulama kanalına düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Hurda yığınına dönen araçta sıkışan Yüreci, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu ve ağır yaralı olduğu öğrenilen genç sürücü, Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza sonrası trafiğe kapatılan yol, temizlik işlemlerinin ardından tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.