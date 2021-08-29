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    Denizli'de hurdaya dönen araçtan sağ olarak kurtarıldı

    Aracın içinde sıkışan Ferdi Yüreci, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Araç hurda yığınına dönerken, Yüreci yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
    • İHA
    • 29.08.2021 - 09:17
    • Güncelleme : 29.08.2021 - 09:19
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    Denizli'de hurdaya dönen araçtan sağ olarak kurtarıldı

    İzmir'in Merkezefendi ilçesinde, 24 yaşındaki Ferdi Yüreci idaresindeki 20 AAT 020 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

    Kazayı gören vatandaşların verdiği ifadeye göre oldukça hızlı giden otomobil, yol kenarındaki refüjde bulunan ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen ağaçlar, yerinden söküldü.

    HURDAYA DÖNEN ARAÇTAN SAĞ ÇIKTI

    Aracın ön kısmı yola savrulurken, diğer kısmı ise yaklaşık 60 metre ilerideki sulama kanalına düştü.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Hurda yığınına dönen araçta sıkışan Yüreci, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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    İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu ve ağır yaralı olduğu öğrenilen genç sürücü, Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    Kaza sonrası trafiğe kapatılan yol, temizlik işlemlerinin ardından tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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