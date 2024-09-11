Denizli'de husumetlisinin evini yaktı: Müdahale için gelen itfaiye erine saldırdı Çivril ilçesinde iki ailenin karıştığı kavga sonrası şahıslardan biri, tartıştığı kişinin evini yaktı. Alevler kısa sürede büyürken müdahale için gelen itfaiye erini gören şahıslar, itfaiye erini ağır yaralad.

İHA

Denizli’nin Çivril ilçesinde yaşayan husumetli olduğu bilinen iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Yaşanan gerginlik sonrası taraflardan biri husumetli olduğu ailenin evini ateşe verdi.

YANGINI SÖNDÜRMEYE GELEN İTFAİYEYE SALDIRDILAR

İhbar sonrası kısa bir süre içerisinde olay mahalline intikal eden Büyükşehir İtfaiye ekibi, evi ateşe veren şüpheli şahıslar tarafından saldırıya uğradı.

Saldırgan grup önce İtfaiye aracının önünü kesip aracı taş yağmuruna tuttuğu, sonrasında İtfaiye aracının şoförlüğünü yapan personel Osman Kertik’i ise araç içerisinden indirerek fiziksel müdahalede bulunduğu belirtildi.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Yangına müdahale etmek isteyen Büyükşehir İtfaiye aracı ve personeline saldıran şahısların Jandarma tarafından yakalanarak adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

Talihsiz olayın ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt ve İtfaiye Dairesi Başkanı Armağan Murat Başlı saldırıya uğrayan personel Osman Kertik’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)