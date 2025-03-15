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İHA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde satın aldığı mandalinaların tadını beğenmeyince iade yapmak üzere aynı markete giden emekli Öğretmen Şevket Kaya, adeta cehennemi yaşadı.

Marketteki kasiyere mandalinalarının tadının farklı ve kuru olduğunu belirten 67 yaşındaki Kaya, kasiyerden olumsuz yanıt aldı.

Kasiyerden aldığı olumsuz yanıt üzerine market sorumlusu ile görüşmek isteyen Şevket Kaya, muhatap bulamayınca marketin depo kısmında bulunan sorumlu kasiyerin yanına gitti.

YAŞLI ADAMA TIRNAKLARIYLA SALDIRDI

Tek amacı beğenmediği ürünü iade etmek olan Şevket Kaya ile kendisini mağaza sorumlusu olarak tanıtan kadın ile arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma üzerine kendisinden güçsüz olan emekli öğretmene saldıran kadın, yaşlı adamı yüzü ve göğsünden tırmalayarak yaraladı.

ELLERİNİ ISIRIP DEPOYA KİTLEDİ

Isırdığı emekli öğretmenin elini kanatan kadın, onu marketin deposuna kilitledi.

TACİZCİLİKLE SUÇLANDI

Polise yapılan ihbar sonucu gözaltına alınarak karakola götürülen Kaya, yaşadığı dehşet anlarının ardından bir de tacizle suçlanınca şoke oldu.

Her iki tarafında birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

"ÜZERİME SALDIRDI"

Başından geçen talihsiz olay anlatan emekli öğretmen Şevket Kaya, "Marketten mandalina almıştım. Eve gelip baktığımda kuruduğunu, özelliğini kaybettiğini fark ettim. Pazar günü ise sabah 10.00 sıralarında iade etmek için markete geri götürdüm.

Benim önceki gün aldığım mandalinaları ucuzluk reyonuna koymuşlar. İade etmek istediğimi söylediğimde kasiyer kız geri alamayacağını söyledi. Market sorumlusu ile görüşmek istedim ama kimse ilgilenmedi. Ben de depo bölümüne gittim. ‘Ben buranın müdürüyüm' diyen bir kız üzerime saldırdı.

"HEM DAYAK YEDİM HEM DE SUÇLU OLDUM"

Bana birkaç kez vurdu. Kalp ve tansiyon hastası olduğum için halim kalmadı. Beni yere yatırıp, elimi ısırdı, yüzümü çizdi. Kapıyı üzerime kilitleyip dışarı çıkıp, polis çağırmışlar. Polis geldi, ben suçlu duruma düştüm.

Ben cinsel tacizde bulunmuşum, şaşırdım. Ben dayak yiyorum, ellerimi tutmuş ben nasıl taciz edeyim. Hem dayak yedim hem de suçlu duruma düştüm." dedi.