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    Denizli'de iki köpek bıçaklandı

    Telle çevrili ceviz bahçesinde bulunan 2 köpek, kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklanarak yaralandı.
    • DHA
    • 31.03.2021 - 16:46
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 17:16
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    Denizli'de iki köpek bıçaklandı

    Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde yaşayan Kemal Hız, evinin yakınında bulunan telle çevrili ceviz bahçesinde beslediği 2 köpeğinden inleme sesleri geldiğini fark etti.

    KÖPEKLERİNİ BIÇAKLANMIŞ HALDE BULDU

    Hemen bahçeye giden Hız, köpeklerini kanlar içinde buldu. Köpeklerinin çeşitli yerlerinden bıçaklandığını fark eden Hız, veteriner hekimi arayarak yardım istedi. Bahçeye gelen veteriner hekim, derin kesikler bulunan köpeklere müdahale etti.

    Denizli de iki köpek bıçaklandı #1

    "BUNU YAPAN CANİ, İNSAN OLAMAZ"

    Köpeklerinin kimseye zararı olmadığını söyleyen Kemal Hız, "Hayretler içindeyim. Bu canlılara zarar veren cani, insan olamaz. Köpeklerimin telle çevrili bahçe içinde kimseye zararı yoktu. Şimdi bu vahşeti yaşatan vicdansızın bir başka canlıyı hatta bir çocuğa da bunu yapmayacağı ne malum? Veteriner hekim hemen yetişip köpeklerimi müdahale etti. Dikiş attı, durumları şu an iyi ama daha sonra nasıl olur psikolojik olarak atlatırlar mı bilemem." dedi.

    Hız, köpeklerini bıçaklayan kişilerin bulunmasını istedi.

    Denizli'de iki köpek bıçaklandı VİDEO

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