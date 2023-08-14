Denizli'de intikam cinayetinin tetikçisi tutuklandı İşe giderken öldürülen gencin failleri, bir yıl önce öldürülen çocuklanın intikamını almak için tetikçi tutan aile çıktı. Polis soruşturması sonucu tutuklanan anne ve babanın, tetikçiyi borçlarını ödemek kaydıyla cinayete azmettirdikleri ortaya çıktı. Tutuklanan tetikçi, sorgusunda cinayeti itiraf etti.

DHA

Boşanmış bir çift, intikam yemini etti, ölen oğulları için tetikçi tuttu.

Cinayetin her detayı, duyanları şoke etti.

Korku filmi senaryosunu aratmayan olay, Denizli’de yaşandı…

Serinhisar'da yaşayan ve bir leblebi imalathanesinde çalışan Kemal Akköse, geçen perşembe günü saat 07.00 sıralarında işe gitmek için Aşağı Mahalle Ortaokul Sokak'taki evinden çıktı.

4 el ateş etti

Park halindeki otomobiline binen Akköse, bu sırada yüzünü gizleyerek yanına yaklaşan kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Akköse'ye av tüfeğiyle 4 el ateş ederek başından ve göğsünden vuran saldırgan, kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Akköse'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağabeyi katil çıktı

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Akköse'nin cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kemal Akköse'nin, geçen yıl 6 Haziran'da uzaktan akrabası Hasan Akköse ile İsmail Yalçın'ı tüfekle öldürüp, su kuyusuna attıktan sonra cesetlerini benzin dökerek yakıp üzerlerini taş ve toprakla doldurduğu belirlenerek tutuklanan Mustafa Akköse'nin kardeşi olduğu tespit edildi.

Mustafa Akköse'nin, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Denizli 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam ediliyor.

Cinayetten 8 saat önce paylaştı

Olayla ilgili çalışma başlatan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, geçen yıl öldürülen Hasan Akköse'in önce babası Yaşar Akköse'yi gözaltına aldı.

Soruşturma sürerken öldürülen Hasan Akköse'nin annesi Aynur Kural'ın, sosyal medya hesabından oğlunun fotoğrafının üzerine, 'Söz intikamını alacağım kuzum' yazarak, cinayetten 8 saat önce paylaştığı belirlendi.

Polis, bunun üzerine anne Aynur Kural'ı da şüpheli olarak gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen Aynur Kural ile boşandığı eşi Yaşar Akköse, çıkarıldıkları mahkemece ‘kan gütme saikiyle öldürme ve azmettirme suçlarından' tutuklandı.

Tetikçi bağ evinde yakalandı

Cinayet Bürosu ekipleri, Kemal Akköse’yi tüfekle öldüren 22 yaşındaki tetikçi Şakir Hüsünbeyi’ni de yakaladı.

Kemal Akköse’yi öldürmek için 3 gün boyunca eve girip çıkışını takip eden tetikçinin, cinayet için motosiklet çaldığı ve üzerine sahte plaka taktığı tespit edildi.

Olay günü yüzünü gizleyen Şakir Hüsünbeyi’ni cinayet bürosu ekipleri tespit edip, saklandığı bağ evinde yakaladı.

Borç karşılığında tutuldu

Gözaltına alınan Hüsünbeyi, cinayeti itiraf etti.

Kendisini Hasan Akköse’nin annesi ile babasının borçlarını ödeme karşılığında tuttuğunu, öldürülen Hasan Akköse ile İsmail Yalçın’ın da arkadaşı olduğu için intikam almak amacıyla cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Hüsünbeyi, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek sevk edildiği adliyede tutuklandı.