Denizli’de kaçırılan çocuğu gözyaşları kurtardı 3 gün önce kontrol için gittiği hastaneden kaybolan 4 yaşındaki Emirhan, Uşak kara yolunda bulundu. Kaçırıldığı ortaya çıkan çocuğu, çok ağlaması nedeniyle trafik kontrol noktasına yakın bir yerde araçtan indiren şüpheliler, kayıplara karıştı.

İHA

Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Samanlık Mahallesi’nde ikamet eden Emirhan H. (4), geçtiğimiz pazartesi günü, annesi ile birlikte ameliyat sonrası kontrolleri için geldiği Pamukkale Üniversite Hastanesi’nde ortadan kayboldu.

Ailenin bir türlü ulaşamadığı Emirhan, tüm aralamalara rağmen bulunmadı.

Ağlayınca bıraktılar

Polise kayıp ihbarında bulunan aile perişan olurken, sevindirici haber bu sabah geldi.

Hastane bahçesinden kaçırıldığı ortaya çıkan Emirhan, Uşak kara yolunda trafik kontrolü yapan ekipler tarafından sağ olarak bulunarak ailesine teslim edildi.

Çocuğunu kaçıran şüphelilerin Emirhan’ın çok ağlaması nedeniyle paniklediğini ifade eden baba Mustafa H., şunları söyledi:

"Kimin kaçırdığı hakkında bilgimiz yok"