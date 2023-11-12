Denizli'de karşı şeride geçen araç dehşet saçtı: 8 yaralı

İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Sevindik Mahallesi Ankara Bulvarı'nda Akhan Mahallesi’nde feci kaza yaşandı.

Denizli kent merkezine doğru giden S.K. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjden karşı şeride geçip, otomobil ile çarptı.

En son, arkadan gelen Mehmet Ali Seçkin hakimiyetindeki taksiye vuran hafif ticari araç, yol kenarına savruldu.

Ekipler sevk edildi

Feci kaza üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve trafik ekibi sevk edildi.

8 kişi yaralandı

Sağlık ekibi araçta bulunan 8 yaralıyı yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, trafik ekibi ise durma noktasına gelen trafiğin açılması için çalışma başlattı.

Bir saat trafik akışı sağlanamadı

Ekipler tarafından süren 1 saatlik çalışmanın ardından trafik akışı tekrardan sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

"Kamyon olmasaydı benzinliğe dalıyordum"

Feci kazadan son anda kurtulduğunu anlatan taksi şoförü Mehmet Ali Seçkin şu ifadeleri kullandı:

Arabam pert durumda. Karşı şeritten gelen otomobil hızlı bir şekilde bizim şeride geçti. Önümdeki araçlar ise direksiyon kırdı ama maalesef kazadan kurtulamadık. Direksiyon hakimiyetini kaybettim ardından kamyon lastiğine çarptım. Bir anda oldu çok hızlı bir şekilde oldu. Kamyon lastiğine çarptım, kamyon olmasaydı benzinliğe dalıyordum.