Denizli'de kavgada bıçaklanan Afgan, hayatını kaybetti

DHA
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi 1238 Sokak'taki 3 katlı apartmanın zemin katında Afganistan uyruklu Hüseyin Amiri ile evine gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan Amiri, yaralı halde sokağa çıkıp yardım istedi.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde öldü
Sağlıkçılar, göğsünden bıçaklanan Amiri'nin öldüğünü belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Amiri'nin cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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