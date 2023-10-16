Denizli'de kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu Pamukkale ilçesinde günler önce kayıp ihbarı verilen genç, elleri ayakları ve ağzı bağlı halde dere kenarında bulundu. Şahsın göğsünden vurulduğu belirlendi.

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DHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

Çürüksu Deresi’nde yarı çıplak halde erkek cesedini görenler, polise haber verdi.

Göğsünden vuruldu

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Cinayet Bürosu ekiplerinin yaptığı incelemede, elleri, ayakları ve ağzı bağlı olan cesedin, göğsünden silahla vurduğu tespit edildi.

Yapılan araştırmada, cesedin, ilçenin Kınıklı Mahallesi’nde oturan 18 yaşındaki Anıl Alperen Yılmaz’a ait olduğu ve ailesinin 10 Ekim’de kayıp başvurusunda bulunduğu saptandı.

Akıntıyla sürüklendi

İncelemenin ardından ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Anıl Alperen Yılmaz’ın, öldürüldükten sonra dereye atıldığı ve akıntıyla birlikte sürüklendiği üzerinde duran polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)