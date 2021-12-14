Denizli’de kestane satıcısı: Kestane fiyatları bu yıl 60 TL oldu

Kış mevsiminin gelmesiyle daha çok tüketilen kestanenin fiyatı arttı. Geçen yıl 23 TL olan kestanenin, bu yıl 60 TL’ye yükseldiği belirtildi.

Denizli’de, kışın gelmesiyle cadde ve sokaklarda kestane kokuları yayılmaya başladı.

Her kış mevsiminin vazgeçilmezlerinden olan kestane, ocaklarda yanmaya başladı.

Yılbaşına sayılı günler kala, kestane satıcılarının da mesaisi başladı. Hava sıcaklığının düştüğü ve birçok ilçeye kar yağan kentte, uzun zamandır pandemide kestaneye hasret kalan vatandaşlar, ocak başında gördükleri kestaneyi yemek için yoğunluk oluşturdu.

Kestaneye artan talep, satıcıların yüzünü güldürdü. Satışlardan memnun olan esnaflar, yoğunluğun daha da artacağını söyledi.

“BU SENE KESTANE FİYATLARI BİRAZ ARTTI”

Denizli’de 7 yıldır cadde ve sokak köşelerinde kestane satan 50 yaşındaki Ramazan Çetin, kestanenin fiyatının geçen yıla oranla artığını belirtti. Çetin, “Burada kestane satarak çocuklarımı okuttum. Para kazanmak için satıyoruz. Daha önceki yıllarda satışlarımız güzeldi. Bu sene kestane fiyatları biraz arttı. Geçen yıl 23 TL iken bu yıl 60 TL oldu. Bu da vatandaşın alım gücünü düşürüyor. Kestaneye olan talep yüzde 40 arttı." dedi.

"İKİ ÇOCUĞUMU ÜNİVERSİTE OKUTTUM"

Sokak ve caddelerde kurduğu küçük tezgahta pişirdiği kestaneler satarak 2 çocuğunu okuttuğunu, bir öksüz yeğeninin olduğunu ve onu da okutacağını belirten Çetin, şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşlarımıza kestane ikram ediyoruz. Vatandaşların evinde doğalgaz olduğu için gelip ocakta yaptığımız kestaneyi alıyorlar. Tabii havaların soğumasıyla kestaneler daha lezzetli oluyor. Kışın kestane sıcak olduğu için vatandaşların içini ısıtıyor. Kestane en güzel közde olur. Sobaların üzerinde kömürün üstünde tadı iyi oluyor. Kestane insanların zekasına iyi geliyor. Canı isteyen gelip alıyor. Küçük tezgahla kestane satarak yazın da su satarak 2 çocuğumu üniversite okuttum. Bir tane de öksüz yeğenim var. Şimdi de onu okutacağım.”





Denizli’de cadde üzerinde gördüğü kestaneyi yemek için bekleyen Mehmet Sezer ise, “Kışın kestane yemek güzel oluyor. Ben de yoldan geçince gördüm. Kestane alasım geldi. Havalar soğuduğu için insanın canı çekiyor. Kestane güzel ve faydalı olduğu için seviyoruz. Havalar soğumasıyla sıcaklığı bizi çekiyor. Tüketmesi çok güzel oluyor. Kestaneyi gören vatandaş bence es geçememesi gerekiyor. Bu zamanlarda tüketilmesi daha sağlıklı.” diye konuştu.

"HER ŞEY MEVSİMİNDE GÜZEL OLUYOR"

Kestane yemek için bekleyen Necla Çelik ise, “Kestane kış mevsiminde güzel oluyor. Tabii ben de çok seviyorum. Gördüğüm de kestaneyi alıyorum. Kestanenin insana faydası var. Faydaları çok var. Okudum ama aklıma şu anda gelmiyor. Her şey mevsiminde güzel oluyor. Kestanenin mevsimi ise kış olduğu için seviyoruz.” ifadelerini kullandı.