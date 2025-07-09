Denizli'de komşusunun traktörünü çalıp, 60 bin TL'ye sattılar

Denizli'nin Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi'nde ikamet eden 76 yaşındaki Remzi K., traktörünün çalındığını fark etti.

Yaşlı adam jandarmaya ihbarda bulunması üzerine jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

128 KAMERA KAYDI İNCELENDİ

JASAT timi tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 128 kamera kaydı saniye saniye incelendi.

Ekiplerin çalışması sonucu gece saatlerinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelileri tespit edildi.

ŞÜPHELİLER KAÇAMADAN YAKALANDI

JASAT, Otoyol ve Honaz Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Şüpheliler kaçmalarına fırsat verilmeden yakalanarak gözaltına alındı.

AYDIN'A GÖTÜRÜP SATMIŞ

Traktörü çalınan Remzi K.'nin komşusu olan Hamza G. ve Durmuş G.'nin, arkadaşlarıyla birlikte çaldıkları 350 - 400 bin TL değerindeki traktörü kamyonete yükleyip, Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan Aşkın K.'ye değerinin çok altında 60 bin TL'ye sattıkları tespit edildi.

Söke'ye götürülen traktörü taşıyan kamyonetin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ise dikkat çekti.

TRAKTÖR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Hırsızların, kamyonete yükledikleri traktörün fark edilmemesi için de üzerini brandayla örttükleri görüldü.

Aşkın K.'ye ait depoda yapılan aramalarda çalınan traktör bulunarak Denizli'de sahibine teslim edilirken, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelilerin suç kayıtları ise dikkatlerden kaçmadı. Hamza G.'nin 14, Durmuş G.'nin 13, Durmuş İ.'nin 2, Aşkın K.'nin ise 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Şüphelilerden Hamza G. ve Durmuş G., tutuklanarak cezaevine gönderilirken Durmuş İ. ve Aşkın K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.