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    Denizli'de kontrolsüz motosikletli ölümle burun buruna geldi

    Bekilli ilçesinde ana yola kontrolsüz çıkan motosikletli, otomobile çarptı. Motosikletli metrelerce savrularak hastaneye kaldırıldı.
    • 08.09.2022 - 16:21
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 16:39
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    Denizli'de kontrolsüz motosikletli ölümle burun buruna geldi

    Denizli'nin Bekilli ilçesi Yeni Mahalle üzerinde kaza yaşandı.

    V.P.’nin (16) kullandığı plakasız motosiklet, tali yoldan ana yola kontrolsüz bir şekilde çıkınca olanlar oldu.

    Bu sırada V.P., Denizli istikametine giden Ö.E.’nin kullandığı 38 GY 923 plakalı otomobile çarptı.

    Motosikletli yola savruldu

    Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

    Motor kullanılamaz hale geldi

    Motorun hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Genç sürücünün durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

    Denizli de kontrolsüz motosikletli ölümle burun buruna geldi #1

    Denizli de kontrolsüz motosikletli ölümle burun buruna geldi #2


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