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    Denizli’de kumar ve fuhuş operasyonunda 11 kişi yakalandı

    Denizli’de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 327 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 17 bin 552 kişi sorgulanırken, aranması olan 101 şahıs tutuklandı.
    • 28.11.2022 - 15:46
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    Denizli’de kumar ve fuhuş operasyonunda 11 kişi yakalandı

    Denizli’de gerçekleştirilen denetimler 21 ile 27 Kasım 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 327 farklı adres kontrol edildi.

    Denetimlerde 17 bin 552 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde 1 masaj salonunda bir masöz kadının para karşılığında fuhuş yaptığı tespit edilerek, 2 kişinin ise olaya karıştığından dolayı 2 bin 342 TL idari para cezası uygulandı.

    2 farklı adrese operasyon yapılsı

    İki farklı adreste kumar oynayan toplam 8 kişiye 14 bin 550 TL idari para cezası uygulanarak, 3 kişiye “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama” suçundan adli işlem yapıldı.

    1774 sayılı kimlik bildirme kanunu çerçevesince geçici konaklama yerlerine yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde, 9 ayrı adreste bulunan toplam 145 apart dairesi kontrol edilerek, 2 apart yetkilisine Kimlik Bildirme Sistemine (KBS) bağlanmadığından 26 bin 782 TL idari para cezası uygulandı.

    101 şüpheli tutuklandı

    İHA'nın aktardığına göre ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 101 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

    DHA'nın aktardığına göre yapılan çalışmalar neticesinde, 4 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 18 adet tabanca fişeği, 1 Adet kılıç, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet bıçak, 3 adet çalıntı spiral, 4 adet çalıntı harç mikseri, 45 metrelik çalıntı ara kablo, dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı tespit edilen 1 adet cep telefonu ve kumar oyununda kullanılan 950 TL para ele geçirildi.

    Denizli’de kumar ve fuhuş operasyonunda 11 kişi yakalandı #1

    Denizli’de kumar ve fuhuş operasyonunda 11 kişi yakalandı #2

    Denizli’de kumar ve fuhuş operasyonunda 11 kişi yakalandı #3

    Denizli’de kumar ve fuhuş operasyonunda 11 kişi yakalandı #4

    Denizli’de kumar ve fuhuş operasyonunda 11 kişi yakalandı #5


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