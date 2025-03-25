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İHA

Denizli'de Merkezefendi Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde yürüyen bir grup genç arasında laf atma yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede tekme-tokat ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

BIÇAKLA YARALADI

Arbedede gençlerden biri, yanında getirdiği bıçakla gruptan birini bıçakla yaraladı.

Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşların ve polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesiyle kavga son buldu.

Bıçakla yaralanan genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

YARALI GENCİN DURUMU İYİ

Bıçakla yaralan gencin hayati tehlikesinin olmadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya karışan gençler ve bıçaklı saldırı yapan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.