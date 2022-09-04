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    Denizli'de markette unutulan cep telefonunun çalındığı anlar kamerada

    Manav reyonunda alışveriş yapan genç kadın, domateslerin üzerinde telefonunu unuttu. Bir süre sonra markete gelen çift, fark ettikleri cep telefonunu çalarak olay yerinden uzaklaştı.
    • 04.09.2022 - 10:03
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    Denizli'de markette unutulan cep telefonunun çalındığı anlar kamerada

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hırsızlık olayı yaşandı.

    Figen Solak isimli genç kadın alışveriş yapmak için markete gitti.

    Marketin manav reyonundan ürün alan Solak, eşiyle konuştuğu sırada dalgınlıkla cep telefonunu domateslerin üzerine bıraktı.

    Cep telefonu çalındı

    Burada unutulan telefon, bir süre sonra markete gelen çift tarafından fark edildi.

    Telefonu alan şahıs, hızlıca marketten uzaklaştı.

    Aradan geçen zamanın ardından telefonunun olmadığı fark eden Solak, markete geri döndü.

    Denizli'de markette unutulan cep telefonunun çalındığı anlar kamerada VİDEO

    Denizli de markette unutulan cep telefonunun çalındığı anlar kamerada #1

    Şikayetçi oldu

    İHA'nın aktarımına göre; birlikte güvenlik kameralarını izleyen genç kadın, görüntülerde telefonunun çalındığını gördü.

    Bunun üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunan Solak, görüntülerdeki çiftten şikayetçi oldu.

    "Telefonumda güzel aile videolarımız vardı"

    Markette alışveriş yaptığı sırada manav reyonunda telefonunu unutan ve ardından başka bir müşteri tarafından cep telefonu çalınan Figen Solak, “Markette alışveriş yaparken eşimle konuştum. Manav reyonuna gittim. Domates aldım o sırada bir anlık dalgınlıkla telefonum kaldı. Ben çıkarken, erkek telefonu reyondan alıp cebine katmış. Biz kamera görüntülerine ulaştık. Kadınla birlikte bir erkek var. Bu profesyonel işi, anında cep telefonunu kapatmışlar. Defalarca aradım telefona ulaşamadık. Bütün bilgilerim gitti. Telefonumda güzel aile videolarımız vardı. Ben bu kişilerden sonuna kadar davacıyım” diye konuştu.

    Denizli de markette unutulan cep telefonunun çalındığı anlar kamerada #2


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