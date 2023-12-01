Denizli'de miras cinayeti: Döverek öldürdüler Denizli'de 3'ü kadın 5 kişi ile arasında miras meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu taş ve sopalarla dövülen çiftçi olay yerinde can verdi.

İHA

Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Taşçılar Mahallesi'nde akraba oldukları belirtilen 5 kişi ile Mehmet Deniz (43) arasında, iddiaya göre, miras meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine 3'ü kadın 5 kişinin darbettiği Deniz, aldığı darbeler sonucu yere yığıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaşamını yitirdi

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonucunda Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinden kaçan 5 şüpheliyi yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Muğla'da yakalandılar

Deniz'i darp ederek ölümüne neden olan şüpheliler Emrah Y. (27), Yasemin D. (25), Filiz D. (52), Aziz D. (64), Gül Yağmur D.Y. (31), Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Çameli ilçesine getirildi.

Şüphelerin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)