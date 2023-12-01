Denizli'de miras kavgasında sopayla dövülerek öldürüldü

DHA
Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Taşçılar Mahallesi'nde Mehmet Deniz ile ağabeyi Aziz D., eşi Filiz D., kızları Yasemin D., Gül Yağmur D.Y., damadı Emrah Y. arasında miras yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine akrabaları, Mehmet Deniz'i sopayla dövdü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kurtarılamadı
Ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
5 kişi yakalandı
Olay yerinden kaçan 5 kişi, Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'nde yakalanıp, gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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