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İHA

Denizli’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları ve organizasyonların çökertilmesi için eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri tarafından yürütülen 3 aylık planlı çalışma kapsamında suça karıştığı tespit edilen 23 şüpheliye yönelik yapılan operasyon ve ara yakalamalarda 42 paket halinde 1 kilo 378 gram metamfetamin maddesi, 72 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 1,20 gram skunk maddesi, 2 adet hassas terazi, 1 adet av tüfeği ve 18 adet fişek ele geçirildi.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda gözaltına alınan 30 şüpheli hakkında 'Kullanmak Maksadıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan adli işlem yapılırken; 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli makamlara sevk edilen 12 şüpheli tutuklandı.

SUÇA KARIŞAN 11 ŞAHIS YAKALANDI

Torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları ve organizasyonların çökertilmesi için başlatılan planlı çalışmaların devamında yapılan eş zamanlı operasyonda suça karışan 11 şüpheli daha yakalandı.

ÇALIŞMALAR 3 AY SÜRDÜ

İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk 11 şüphelinin tamamı tutuklandı.

3 aydır devam eden planlı dosya kapsamında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçlarından 53 şüpheli hakkında işlem yapılırken, soruşturma kapsamında 23 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.