Denizli'de öğrenci servisi iki otomobile çarptı: 3 kişi yaralandı Denizli'de öğrenci servisinin iki otomobile çarpması sonucu yaralanan 2'si öğrenci 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA

Denizli'nin Çivril ilçesinde A.Ç. idaresindeki öğrenci servisi Uşak istikametine giderken İğdir kavşağında H.Ö. yönetimindeki araca yandan çarptı.

Daha sonra kavşağa girmek için bekleyen S.Y.'nin aracına da çarpan öğrenci servisi refüje çıkıp aydınlatma direğine çarparak durabildi.

2'si öğrenci 3 yaralı

Kazada 2 öğrenci ile diğer araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralılar Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ile Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)