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- Denizli'de omuz atma davasında bir kişi bıçaklandı
Denizli'de omuz atma davasında bir kişi bıçaklandı
Kent meydanında dolaşan iki farklı arkadaş grubu arasında, omuz atma meselesiyle tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda bir kişi bıçakla ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 24.11.2021 - 09:39
- Güncelleme : 24.11.2021 - 10:03
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Bekir T. isimli şahıs ve 2 arkadaşı gezintiye çıktı.
Kent meydanında 3 arkadaşı ile dolaşan Mustafa M. ve Bekir T. arasında 'omuz atma' iddiasıyla tartışma yaşandı.
BACAĞINDAN BIÇAKLANDI
Tartışmanın alevlenmesiye meydana gelen kavgada, Bekir T. bacağından bıçaklandı.
Bekir T.'nin bıçaklanma şiddetiyle yardım çığlıklarını duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay bölgesine ilgili ekipler sevk edildi.
Bıçaklanan genç, ilk müdahalesinin ardından ekiplerce hastaneye kaldırıldı.
KARAKOLA ALINDI
Olay sonrası bölgeden kaçan gruptan şüpheli Mustafa M., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.