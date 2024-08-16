Denizli'de otomobil uçuruma düştü: 4 ölü Çal ilçesinde 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Adnan Tekeci, eşi Hatice Tekeci, kayınpederi Osman Nalçacı ve eşi Kerime Nalçacı yaşamını yitirdi.

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DHA

Denizli'nin Çan ilçesine bağlı Sakızcılar Mahallesi Darıdere mevkiindeki 200 metrelik uçurumdan, bugün saat 08.00 sıralarında, dumanların geldiğini fark eden vatandaşlar, merak edip baktıklarında bir otomobil olduğunu fark etti.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, 20 NF 305 plakalı otomobildeki Adnan Tekeci(61), eşi Hatice Tekeci(57), kayınpederi Osman Nalçacı (80) ve eşi Kerime Nalçacı'nın (75) hayatlarını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ve AFAD ekipleri, ölen 4 kişinin cansız bedenlerini bulundukları yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

BALIK YEMEYE GİDERKEN KAZA YAPTILAR

Kazada ölen 4 kişinin dün saat 17.00 sıralarında, Adnan Tekeci'nin kullandığı otomobille Çal ilçenin kırsal Hançalar Mahallesi'nden Sakızcılar Mahallesi'ndeki bir restorana balık yemeye gitmek için yola çıktıkları ancak akşam eve dönmemeleri üzerine yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan jandarma ekipleri, kazanın dönüş yolunda değil giderken meydana geldiğini belirledi. Kazanın Tekeci'nin virajı alamaması sonucu meydana geldiği üzerinde durulduğu bildirildi.

CENAZELERİ ÇIKARILDI, YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Osman Nalçacı, eşi Kerime Nalçacı ile damadı Adnan Tekeci ve onun eşi Hatice Tekeci'nin cansız bedenlerini çıkarılması için itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarma istasyon kuruldu. AFAD ve itfaiye ekipleri, istasyondaki palanga sistemini kullanarak halatlarla uçuruma indi.

Cenazeler, ekipler tarafından güçlükle tek tek uçurumdan çıkarıldı.

Bu sırada yakınları gözyaşlarını tutamadı. Ölen 4 kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Çal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazada ölen 4 kişinin mutlu günlerinde bir arada oldukları bir fotoğraf ortaya çıktı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)