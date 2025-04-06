Denizli'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

İHA
Manisa'dan yola çıkarak Denizli istikametine seyreden otomobil sürücüsü, Buldan ilçesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek Denizli istikametine seyreden başka bir sürücünün aracıyla kafa kafaya çarpıştı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4 YARALI
Bölgeye gelen sağlık ekipler kazada yaralanan Y.A. , A.A. , İ.T. ve İ.F.T. olay yerinde ilk müdahalelerin ardından en yakın hastaneye ambulans ile sevk etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza sonucu iki araç hurdaya dönerken yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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