Denizli'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

İHA

Manisa'dan yola çıkarak Denizli istikametine seyreden otomobil sürücüsü, Buldan ilçesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek Denizli istikametine seyreden başka bir sürücünün aracıyla kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 YARALI

Bölgeye gelen sağlık ekipler kazada yaralanan Y.A. , A.A. , İ.T. ve İ.F.T. olay yerinde ilk müdahalelerin ardından en yakın hastaneye ambulans ile sevk etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonucu iki araç hurdaya dönerken yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.