Denizli'de otostop tacizi: 4 bıçak darbesiyle can verdi! Pamukkale ilçesinde otostop çeken genç erkek, bindiği araçtaki hemcinsi tarafından elle tacize uğradı. Gencin bıçakla yaraladığı şoför hayatını kaybetti.

İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki vatandaşlar, bulvarda kaldırıma çarpışmış halde bir otomobil gördü.

Araca yaklaşan vatandaşlar, sürücü koltuğunda bir kişinin kanlar içerisinde yığıldığını fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

4 bıçak darbesiyle can verdi

Sağlık ekibi yaptığı ilk müdahalede, sürücü Sadi Tokgöz’ün (38) göğsünden 4 kez bıçak darbesi aldığını tespit etti.

Sürücü Tokgöz, ağır yaralı olarak ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Çok kan kaybeden sürücü Sadi Tokgöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce öldürülen Tokgöz’ün faillerinin bulunması için ekipler, geniş çaplı araştırma başlattı.

Şüpheli yakalandı

Yapılan araştırmalarda, Sadi Tokgöz’ün en son Kutluhan N. (22) ile görüldüğü tespit edildi. Ekipler, Kutluhan N.’yi bulunduğu adreste yakalayıp, ifade işlemleri için karakola götürdü.

Otostop çekerek bindiği araçta tacize uğradı

Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Kutluhan N., otostop çekerek bindiği otomobilin sürücü Tokgöz’ün kendisini sakin bir yerde aracı durdurup, elle taciz ettiğini iddia ederek bıçakladığını itiraf etti. Kutluhan N.’nin gözaltı işlemleri sürerken, olay ile ilgili de soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)