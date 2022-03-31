Denizli'de polisi kaputun üzerinde sürükleyen şahıs tutuklandı

Denetimden kaçarken çarptığı polis memuru Ezgi Gönül'ü otomobilinin kaputu üzerinde 200 metre götüren ve çevredekilerin yakalayıp, polisin gözaltına aldığı sürücü Mahir Köse tutuklandı.

Denizİl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesindeki motorize Şahin Timi'nde görevli polis memuru Ezgi Gönül ve diğer polisler, dün Pamukkale ilçesi Halk Caddesi'nde trafik denetimi yaptı.

Denetimde, tedirgin davranışları nedeniyle Mahir Köse'nin kullandığı otomobil, durdurulmak istendi.

Denizli’de dur ihtarına uymadı, polisi kaputun üzerinde sürükledi

ÇARPTIĞI POLİS ARACININ ÜZERİNDE SÜRÜKLEDİ

'Dur' ihtarına uymayan Mahir Köse, polis memuru Ezgi Gönül'e çarpıp kaçmaya çalıştı. Gönül, çarpmanın etkisiyle otomobilin kaputunda kaldı. Düşmemek için seyir halindeki otomobilin sileceklerine tutunan Gönül, 200 metre gitti.

EHLİYETSİZ ÇIKTI

Çevredekiler, önünü keserek Mahir Köse'nin otomobilini durdurdu.

Çevredekilerin linç girişiminde bulunduğu Mahir Köse'yi, hafif yaralanan Gönül ile diğer meslektaşları kurtardı. Mahir Köse, gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan daha önce sürücü belgesine el koyulan Mahir Köse, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

İfadesinde ehliyeti olmadığı için kaçmaya çalıştığını, yaşanan olay nedeniyle pişman olduğunu söyleyen Köse, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.





























