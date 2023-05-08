Denizli'de polisten kaçan kadın sürücü alkollü çıktı Ekiplerden kontrol noktasında kaçmaya başlayan kadın sürücü, Yunus timlerini harekete geçirdi. Kovalamaca sonucu yakalanan kadının 2,70 promil alkollü olduğu öğrenildi.

İHA

Denizli’de Yunus timleri ve trafik polisleri, şehrin işlek noktalarından biri olan Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi'nde uygulama yaptı.

Burada çok sayıda aracı durduran ekipler, alkol testi yapıp araçların sorgulamasını gerçekleştirdi.

Kurallara uymayan araç sürücülerine cezai işlem uygulanırken, birçok sürücünün ise kurallara uyduğu görüldü.

Denetimler çerçevesinde M.I. isimli sürücü, ekiplerin dur ihtarına uymayarak 20 GP 220 plakalı otomobiliyle uygulama noktasından kaçmaya başladı.

Harekete geçen Yunus timleri, kaçan aracı 1 kilometre uzaklıkta bulunan Doğan Demircioğlu Caddesi üzerinde yakaladı.

Alkollü olduğu ortaya çıktı

Araçtan inen ve gözyaşlarına hakim olamayan kadının, yapılan testinde 2,70 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Bundan dolayı durmadığı öğrenilen kadın sürücü, neden kaçtınız sorusuna ise küfürlerle cevap verdi.

Görüntülendiği için sinirlenen sürücü M.I., arkasına bakmadan ekip aracına bindi. Uygulanan cezai işlemin ardından sürücü ifadesi için karakola götürülürken, araç ise otoparka çekildi.