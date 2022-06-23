Denizli'de sadakatsizlik ağır tahrik sayıldı, eşini öldüren şahsa verilen ceza çok bulundu

Çocuklarının önünde eşi Hafize Kurban'ı öldüren Uğur Kurban'a verilen ceza fazla bulundu. Öldürülen kadının, evli olduğu sürede sadakatsiz davranması ağır tahrik sayıldı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Uğur Kurban (25) isimli şahıs, boşanma aşamasındaki eşi Hafize Kurban’ı (23) 27 Ağustos 2019 tarihinde çocuğunun gözü önünde boynundan bıçakladı.

Kadın yaşamını yitirirken Uğur Kurban hakkında, tasarlayarak eşi öldürme, kasten yaralama, kişisel verilerin kaydedilmesi ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından dava açıldı.

Cumhuriyet savcısının bir önceki duruşmada, “asarlayarak eşi öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ettiği Uğur Kurban’ın yargılandığı davanın 5 Kasım 2020 günü görülen 10’uncu duruşmasında karar çıktı.

Müebbet hapis cezası haksız tahrikle 24 yıla düşürüldü

Uğur Kurban’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, haksız tahrik indirimi uygulanarak 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çevrildi.

Denizli Adalet Sarayı önünde toplanan sivil toplum kuruluşları, sanık Uğur Kurban’a verilen cezanın yetersiz olduğu gerekesiyle karara tepki göstermişlerdi.

Yerel mahkemenin verdiği karar bozuldu

İHA’nın haberine göre; Uğur Kurban’ın avukatları, Antalya Bölge İdare Mahkemesi 4. Ceza Dairesi’ne yaptıkları temyiz başvurusunun reddedilmesinin ardından Yargıtay’a başvurdu. İtirazı haklı bulan Yargıtay 1. Ceza Mahkemesi, davanın yeniden görülmesine karar verdi.

Kadının, evliyken gönül ilişkisi olduğu belirtildi

Kararda, öldürülen Hafize Kurban’ın evli olduğu dönemde gönül ilişkisi olduğu ve görgü tanıklarının anlattıkları, telefon kayıtlarıyla birlikte dosyada yer aldığı belirtildi.

Hafize Kurban’ın evli olduğu dönemde sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı dikkate alındığında asgari oranda haksız tahrik indirimi yapılmasının yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin verdiği kararın bozulduğunun belirtilmesinin ardından gerekçede makul oranda ceza indirimi yapılmadığı ve bu yüzden fazla ceza verildiği ifadelerine yer verildi.