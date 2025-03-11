Denizli'de sahte alkol yapmaya çalışan şahıslar yakalandı

İHA

Son yıllarda sahte alkol kaynaklı ölümler Türkiye’de ciddi bir toplumsal sorun haline gelirken, fırsatçılar daha fazla kar elde etme hırsıyla bu tehlikeli ticareti sürdürmeye devam ediyor.

Geçmişte yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan sahte içki vakalarına rağmen, yüksek kazanç vaat eden bu yasa dışı faaliyetler hız kesmeden sürüyor.

Ölümler ve uygulanan cezalara rağmen, sahte alkol satışı yapanlara karşı yetkililer denetimleri sıkılaştırdı.

SAHTE ALKOL ÇETESİ İHBAR EDİLDİ

Bu kapsamda bir çalışma da Denizli'de gerçekleştirildi.

Kente yüklü miktarda kaçak alkol getirileceği üzerine ihbar alan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti.

2 TON ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheli şahısların detaylı çalışma sonucu tespit edilerek kullandıkları kamyonet takip edildi.

Ekipler kamyonet seyir halindeyken operasyon düzenleyerek durdurdu. Operasyon ise drone ile havadan görüntülendi.

Kamyonette arama çalışmaları sonucunda ise 2 ton etil alkol ele geçirildi.

3 ŞAHSA YASAL İŞLEM

Kamyonette bulunan 3 şüpheli şahıs ise yakalandı.

Yakalanan 3 şüpheli şahsa "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem yapıldığı öğrenildi.