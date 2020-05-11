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    Denizli’de sahte rakı içen temizlik görevlisi öldü

    Tavas İlçe Devlet Hastanesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan 45 yaşındaki adam, hastanede önce görme yetisini, ardından hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 11.05.2020 - 19:26
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    Denizli’de sahte rakı içen temizlik görevlisi öldü

    Denizli Tavas Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Kurun (45), iddiaya göre Samanlık Mahallesi'ndeki evinde geçtiğimiz çarşamba günü içtiği sahte rakıdan rahatsızlandı.

    Yakınları tarafından Tavas Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kurun, daha sonra Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

    ÖNCE GÖRME KAYBI YAŞADI, SONRA TUTUNAMADI

    Yoğun bakıma alınan Kurun, ilk olarak görme yetisini kaybetti. Durumu ağırlaşan Kurun, dün hayatını kaybetti. Etil alkol sonucu öldüğü tespit edilen, evli iki çocuk babası olan Kurun’un cenazesi, Samanlık Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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