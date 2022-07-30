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    Denizli'de saldırgan bıçakladığı eşinin telefonu ile canlı yayın yaptı

    Konuşmak için çağırdığı 22 yaşındaki eşini bıçaklayan Onur A., yaralı kadının telefonundan açtığı canlı yayında izleyenlere "Sonunda namusumuzu temizledik" dedi.
    • 30.07.2022 - 15:34
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 15:55
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    Denizli'de saldırgan bıçakladığı eşinin telefonu ile canlı yayın yaptı

    Denizli'nin Acıpayam ilçesi kadına yönelik şiddetin bir örneğine sahne oldu.

    İlçeye bağlı Aşağı Mahalle’de eşiyle boşanma aşamasında olan Onur A., bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen 22 yalındaki eşi Rabia A'yı konuşmak için Aşağı Mahalle'deki parkta çağırdı.

    Konuşmaya çağırıp bıçakladı

    İHA'nın haberine göre burada çıkan tartışma yerini kavgaya bırakırken, Onur A. yanında getirdiği bıçakla eşini defalarca bıçakladı.

    Kanlar içinde yere yığılan kadını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

    Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan Rabia A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    Denizli'de saldırgan bıçakladığı eşinin telefonu ile canlı yayın yaptı VİDEO

    Yaralı eşinin telefonundan canlı yayın yaptı

    Olayın ardından kayıplara karışan saldırgan koca Onur A., saklandığı adreste gözaltına aldı. Onur A.’nın saldırının ardından eşi kanlar içerisinde yerde yatarken, ağır yaraladığı eşinin telefonu ve sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

    Denizli de saldırgan bıçakladığı eşinin telefonu ile canlı yayın yaptı #1

    "Namusumuzu temizledik"

    Onur A’nın yaptığı canlı yayında, “Tüm çabamıza rağmen sonunda namusumuzu temizledik. Neymiş, her insana kahpelik yapılmazmış kardeş” şeklinde konuştuğu ortaya çıktı.

    Denizli de saldırgan bıçakladığı eşinin telefonu ile canlı yayın yaptı #2

    Denizli de saldırgan bıçakladığı eşinin telefonu ile canlı yayın yaptı #3

    Denizli de saldırgan bıçakladığı eşinin telefonu ile canlı yayın yaptı #4

    Denizli de saldırgan bıçakladığı eşinin telefonu ile canlı yayın yaptı #5


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