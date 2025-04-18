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Denizli'de seyyar satıcı ve zabıta birbirine girdi

Denizli'de seyyar satıcı ve zabıta birbirine girdi Buldan ilçesinde bir seyyar satıcı ile satış yapmasına izin vermeyen zabıta arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.