Denizli'de seyyar satıcı ve zabıta birbirine girdi

Denizli'nin Buldan ilçesinde sokakta halı satışı yapmaya çalışan seyyar satıcı, zabıta engeline takıldı.
Alanyazı Meydanı'nda devriye gezen ekipler, seyyar satıcıya gitmesi uyarısında bulundu.
SEYYAR SATICI İLE KAVGA ETTİ
Bunun üzerine taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı.
Ağız münakaşasının ardından seyyar satıcı ve zabıta arasında kavga çıktı.
POLİS AYIRDI
Kavgaya olay yerinden geçmekte olan vatandaşlar da katılınca çıkan kavga, büyümeden Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık 100 kişilik gruba müdahale eden polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri olay yerinden uzaklaştırdı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kavga lince dönüşmeden Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından önlenen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış