Denizli'de silahlı saldırı sonucu öldürülen esnaf son yolculuğuna uğurlandı Kentte börekçi dükkanı işleten esnaf, çocuğunun gözü önünde 7 el ateş edilerek öldürüldü. Saldırgan yakalanırken, genç adamın da cenazeci bugün kaldırıldı.

İHA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde silahlı saldırı düzenlendi.

Bölgede faaliyet gösteren bir börekçide meydana gelen olayda araçla iş yerine gelen Halil İbrahim U., adeta dehşet saçtı.

Araçtan inerek iş yerinin önünde çocuğu ile birlikte oturmakta olan iş yeri sahibi Doğan Göktaş’a (43) 7 el ateş etti.

Hayatını kaybetti

Başına 1 ve göğsüne ise 3 adet kurşun isabet eden Doğan Göktaş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Göktaş’ı çocuğunun gözü önünde defalarca ateş ederek öldüren saldırgan Halil İbrahim U., Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi 2712 Sokakta aracıyla birlikte yakalandı.

Sorgulanmasına başlandı

Sağlık kontrolünden geçirilen saldırgan, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Halil İbrahim U., cinayeti niçin işlediği yönündeki soruları ise cevapsız bıraktı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Doğan Göktaş'ın cenazesi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Göktaş’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Asri Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlandı.