Denizli'de sokakta başlayan tartışma evde cinayetle sonlandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde yabancı uyruklu şahıslar arasında sokakta bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Polis ekiplerinin müdahalesiyle eve giden yabancı uyruklu şahıslar arasındaki tartışma, evde de devam etti.
Evde tartışmanın daha da büyümesiyle mutfaktan bıçağı alan şahıs, arkadaşını boğazını keserek öldürdü.
Cinayeti işleyen şahıs ile diğer arkadaşı olay yerinden kaçtı.
SALDIRGAN ARANIYOR
İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri yabancı uyruklu şahsı kanlar içinde yerde yatarken buldu.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yabancı uyruklu şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı.