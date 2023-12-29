Denizli'de talihsiz kaza: Sürücü hayatını kaybetti Kontrolden çıkan hafif ticari aracın, orta refüjde bulunan Elektronik Denetleme Sistemi direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü kurtarılamadı.

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İHA

Pamukkale ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi, Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'nda talihsiz bir kaza meydana geldi.

Seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjde yer alan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen araç içerisinde sıkışan sürücünün yardımına vatandaşlar koştu.

Sürücünün sıkıştığını gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Sürücü öldü, araç hurdaya döndü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı incelemede, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni, sıkıştığı yerden itfaiyece çıkartıldı.

Cenaze, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazaya karışması sonucu tanınamaz hale gelen araç, çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)