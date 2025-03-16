Denizli'nin Pamukkale ilçesinde A.S. idaresindeki motosiklet, arızası nedeniyle yolun solunda bulunan tamirhaneye geçmek istedi.
Tamirhanenin önüne park etmek için manevraya başlayan motosiklete, aynı yönden gelen R.K. idaresindeki motosiklet çarptı.
METRELERCE SÜRÜKLENDİ
Çarpmanın etkisiyle motosikletler ve sürücüleri metrelerce savruldu.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
YARALI SÜRÜCÜLER HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, iki yaralı sürücüyü olay yerinde ilk müdahalelerin ardından ambulans ile en yakın hastaneye sevk etti.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ
Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, genç motosikletli sürücüsü karşı tarafa geçmek isterken arkadan gelen seyir halindeki motosikletlinin çarpma anı yer aldı.
Çarpmanın etkisiyle iki motosiklet sürücüsü savrulduğu görüldü.
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