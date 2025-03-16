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Denizli'de tamire giden motosiklet başka bir motosikletle çarpıştı

Denizli'de tamire giden motosiklet başka bir motosikletle çarpıştı Pamukkale ilçesinde arızası nedeniyle tamirhaneye girmek için manevra yapan motosiklete, aynı yönden gelen bir başka motosiklet çarptı. Sürücülerin yaralandığı kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.