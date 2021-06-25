Euro
10.3883
-0.17%
Dolar
8.6918
-0.19%
Altın
497.45
0.08%
Borsa
1.411
0%
Bitcoin
299.400
4.53%
EXEN Coin
30.06
1.82%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Denizli'de tartıştığı eski eşi tarafından bıçaklandı

    Rabia S.A. tartıştığı eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak tedaviye alınırken, Tarkan S. ise kaçtı.
    • DHA
    • 25.06.2021 - 08:46
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 08:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de tartıştığı eski eşi tarafından bıçaklandı

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Rabia S.A., Tarkan S.'den bir yıl önce boşandı.

    İkili arasında sokak ortasında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

    BACAĞINDAN VE KALÇASINDAN BIÇAKLAYARAK KAÇTI

    Tarkan S., tartışmanın büyümesi üzerine Rabia S.A.'yı bacağından ve kalçasından bıçaklayıp kaçtı.

    Talihsiz kadın kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Denizli de tartıştığı eski eşi tarafından bıçaklandı #1

    TEDAVİYE ALINDI

    Rabia S.A., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Denizli de tartıştığı eski eşi tarafından bıçaklandı #2

    Denizli de tartıştığı eski eşi tarafından bıçaklandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir