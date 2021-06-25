Denizli'de tartıştığı eski eşi tarafından bıçaklandı

Denizli'de tartıştığı eski eşi tarafından bıçaklandı

Rabia S.A. tartıştığı eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak tedaviye alınırken, Tarkan S. ise kaçtı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Rabia S.A., Tarkan S.'den bir yıl önce boşandı.

İkili arasında sokak ortasında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

BACAĞINDAN VE KALÇASINDAN BIÇAKLAYARAK KAÇTI

Tarkan S., tartışmanın büyümesi üzerine Rabia S.A.'yı bacağından ve kalçasından bıçaklayıp kaçtı.

Talihsiz kadın kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.





TEDAVİYE ALINDI

Rabia S.A., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



