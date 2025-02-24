Denizli'de tartıştığı işçiye öfkelenen servis şoförü kurşun yağdırdı

İHA

Denizli'nin Çardak ilçesinde sodyum sülfat fabrikasında çalışan Mustafa Semih Güngüner, çalıştığı işletmenin servis şoförlüğünü yapan T.Y. ile servisin kalkış saatine ilişkin tartışma yaşadı.

Diğer personellerin araya girmesiyle ikilinin tartışması sona erdi.

ÖFKESİNİ ALAMADIĞI İŞÇİYİ SONA BIRAKTI

Olayın ertesi günü gece vardiyasından çıkan Mustafa Semih Güngüner, T.Y.'nin kullandığı servis aracına bindi.

Serviste bulunan tüm personelleri bırakan T.Y., Mustafa Semih Güngüner'i ise en sona bıraktı.

4 EL ATEŞ ETTİ

Tüm personelin inmesinin ardından T.Y. ile Mustafa Semih Güngüner arasında ikinci kez tartışma çıktı.

Servis şoförü T.Y., yanında bulunan silahla Mustafa Semih Güngüner'e 4 el ardı ardına ateş etti.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

T.Y.'nin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu Mustafa Semih Güngüner'i ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk etti.

SERVİS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Olayın şüphelisi servis şoförü T.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ağır yaralanan Mustafa Semih Güngüner'in ise daha sonra başka bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

OLAYI PLANLADIĞI ÖĞRENİLDİ

Gözaltına alınan servis şoförü T.Y.'nin olayı planlayarak gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Emniyetteki ifadesinde sinirlerine hakim olamadığı gerekçesiyle olayı gerçekleştirdiğini ifade eden T.Y.'nin, akşam vardiyasının servis şoförlüğünü yaparken, Mustafa Semih Güngüner ile karşılaşmak için sabah vardiyasına geçtiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Önceki gün yaşadıkları tartışma nedeniyle çok öfkelendiğini belirten T.Y., sonraki gün işe tabanca ile geldiğini, Mustafa Semih Güngüner'i ise bilerek en son bıraktığını itiraf etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.