Denizli'de ters yöne giren otomobil kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Denizli-Aydın Otoyolu'ndaki kaza genç kızı hayattan kopardı.

Mola verdikleri dinlenme tesisinden çıkarken, bir anlık dalgınlığı sonucu ters yöne dönen 20 yaşındaki Saime Gökçen Yıldız'ın kullandığı otomobil, Denizli’den İzmir’e gitmekte olan 50 yaşındaki Necmettin K. idaresindeki kamyonla çarpıştı.

METRELERCE SAVRULDU

Genç kızın kullandığı otomobil, çarpışmanın etkisiyle metrelerce savrularak büyük hasar aldı.

Otoyolu kullanan diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü kızı Saime Gökçen Yıldız’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada sürücünün babası Gökhan Yıldız ve annesi Nihal Yıldız ile kardeşi İrem Gülçin Yıldız, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Denizli’deki hastanelere, sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.