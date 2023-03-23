Denizli’de tesisatçı pusuya düşürülerek öldürüldü: 7 şüpheli yakalandı İş dönüşü evinin önünde pusu kurularak öldürülen tesisatçının cinayetiyle ilgili olarak 1’i kadın 7 şüpheli, 2 yıl sonra film gibi kovalamacayla yakalandı. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

İHA

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki doğalgaz tesisatçısı Burak Durna, 21 Ocak 2021 günü Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinin önünde işten dönen eşi Seher Durna tarafından kanlar içerisinde bulundu.

Pusu kuruldu

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Burak Durna, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

İlk başta intihar olduğu düşünülen olayla ilgili detaylı inceleme yapan polis ekipleri, Burak Durna’nın pusuya düşürülerek öldürüldüğünü belirledi.

Yan binayı kullandılar

Yan binanın 1. katında bulunan boş daireye kapısını kırarak giren şüphelinin rastgele ateş açtığı, zile basıp kapının açılmasını bekleyen Durna’nın ensesi ve omzuna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği tespit edildi.

Pusunun kurulduğu boş daireye hırsız girmiş süsü veren şüpheli ve şüpheliler, olayın ardından kayıplara karıştı.

2 yıl sonra sır perdesi aralandı

Olaydan önceki 4 ayda 7 kez aracının lastikleri kesilen ancak husumetli olduğu kişilerden şikayetçi olmayan Burak Durna’nın cinayetiyle ilgili aradan geçen 2 yılı aşkın süre sonra sır perdesi aralandı.

Polis baskınla yakaladı

Kentte dedektif gibi iz süren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın baş şüphelisi Mesut Ü. ve ona yardım ettiği ileri sürülen şüphelilerin yerini Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesi'ndeki bir apartmanda tespit etti.

Operasyon için düğmeye basan ekipler, evin etrafını çevirerek baskın yaptı.

Balkondan balkona atladı

Bu esnada polislerin geldiğini gören baş şüpheli Mesut Ü., balkondan balkona atlayarak kaçmaya çalıştı ancak Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Apar topar gözaltına alınan Mesut Ü. ve 6 kişi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Geniş çaplı soruşturma sürüyor

Gözaltına alınırken yüzlerini gizlemeye çalışan şüpheliler sessizliğini korurken, şüphelilerden biri ise "Neden kaçtınız?" sorusuna "Sana ne" dedi.

Aynı şüpheli, "Pişman mısınız?" sorusunu ise yanıtsız bırakıldı.

Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.