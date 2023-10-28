Denizli'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü Denizli'de kontrolden çıkan otomobilin tırın dorsesine çarpması sonucu genç sürücü yaşamını yitirdi.

İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Acıpayam Bulvarı'ndan Denizli merkez istikametine ilerleyen Ahmet Yesevi idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı yöndeki M.P. yönetimindeki yabancı plakalı tırın dorsesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil kağıt gibi ezilirken tır ise yol kenarına savruldu.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Sağlık ekibi yaptığı incelemede Yesevi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçta cansız bedeni sıkışan Yesevi için itfaiye ekibi devreye girdi.

İtfaiye ekiplerince cenazesi araçta çıkartılan Yesevi, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Tırın sürücü M.P. ifade işlemleri için karakola götürülürken hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)