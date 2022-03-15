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    Denizli'de trafik kazasında 13 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

    İki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 13 yaşındaki İrem Cenik, tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 15.03.2022 - 16:07
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 16:39
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    Denizli'de trafik kazasında 13 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

    13 Mart'ta Denizli'deki Yenişehir Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde, 26 yaşındaki Fatma Dagdaş yönetimindeki otomobille 19 yaşındaki Hasan Yeniay yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

    Kazada, Yeniay’ın kullandığı araçtaki 13 yaşındaki İrem Cenik ile Yelda Yeniay yaralandı.

    Yaralılar, Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    KÜÇÜK KIZ KURTARILAMADI

    Yaralılardan İrem Cenik, bu sabah, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yelda Yeniay’ın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

    ARKADAŞINI HASTANEYE GÖTÜRÜRKEN KAZA YAPTI

    Kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Hasan Yeniay'ın ehliyetinin olmadığı, rahatsızlanan kız arkadaşı İrem Cenik'i hastaneye götürürken kırmızı ışıkta geçince kazanın yaşandığı belirlendi.

    Denizli de trafik kazasında 13 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti #1


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