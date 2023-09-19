Denizli'de transit araç kazası: 1 ölü, 3 yaralı Refüjden karşıya geçmek için bekleyen aileye, kontrolden çıkan transit aracın çarpmasıyla eğitim gördüğü okulunun önünde ailesiyle ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde saat 13.20 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

Ulus Caddesi'nde seyir halinde olan transit araç, sebebi bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Bunun ardından refüjde bulunan 4 kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aile yol kenarına savruldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve trafik ekibi sevk edildi.

4 kişi yaralandı

Sağlık ekibi, kaza yerine ağır yaralanan A.M., N.M., Y.M. ve G.M.’yi yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

1 kişi hayatını kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan 4 kişiden biri olan G.M., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazaya karışan araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Okulunun önünde hayatını kaybetti

Okuduğu okulunun önünde yaşanan kazada hayatını kaybeden G.M.’nin, engelinin bulunması nedeniyle Pamukkale Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne gittiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)