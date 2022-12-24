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    Denizli'de üvey babasını göğsünden bıçaklayan kız gözaltına alındı

    Üvey babasıyla tartışan genç kız öz annesinin yanında üvey babasını bıçaklayarak kendini ihbar etti. Yaralının sağlık durumunun kritik olduğu bilgisine ulaşıldı.
    • 24.12.2022 - 09:38
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    Denizli'de üvey babasını göğsünden bıçaklayan kız gözaltına alındı

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 19 yaşındaki M.U.Ş. ile 47 yaşındaki üvey babası Hüseyin S. arasından tartışma çıktı.

    Çıkan tartışmayla beraber genç kızın gözü dönerek dehşet saçtı.

    Genç, üvey babasını öz annesinin yanında göğsünden bıçakladı.

    Kendini ihbar etti

    Kanlar içinde yerde kalan kocasına tampon yapmaya çalışan anne zamanla mücadele ederken, genç 112’yi arayarak kendini ihbar etti.

    Denizli de üvey babasını göğsünden bıçaklayan kız gözaltına alındı #1

    Kanlar içerisinde kaldı

    İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, kan kaybeden üvey babayı yaptığı ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.

    Şüpheli karakola götürüldü

    Pamukkale devriye ekipleri suçunu itiraf eden genci bıçakla beraber gözaltına aldıktan sonra ifadesini almak üzere karakola götürdü.

    Denizli de üvey babasını göğsünden bıçaklayan kız gözaltına alındı #2

    Anne gözyaşlarını tutamadı

    Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri apartta çalışma gerçekleştirirken, olaya şahit olan annede gözyaşlarına boğuldu.

    Yaralının hayati tehlikesi sürüyor

    İHA'nın haberine göre, hastaneye kaldırılan Hüseyin S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    Denizli de üvey babasını göğsünden bıçaklayan kız gözaltına alındı #3

    Denizli de üvey babasını göğsünden bıçaklayan kız gözaltına alındı #4


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