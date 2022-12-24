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- Denizli'de üvey babasını göğsünden bıçaklayan kız gözaltına alındı
Denizli'de üvey babasını göğsünden bıçaklayan kız gözaltına alındı
- 24.12.2022 - 09:38
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 19 yaşındaki M.U.Ş. ile 47 yaşındaki üvey babası Hüseyin S. arasından tartışma çıktı.
Çıkan tartışmayla beraber genç kızın gözü dönerek dehşet saçtı.
Genç, üvey babasını öz annesinin yanında göğsünden bıçakladı.
Kendini ihbar etti
Kanlar içinde yerde kalan kocasına tampon yapmaya çalışan anne zamanla mücadele ederken, genç 112’yi arayarak kendini ihbar etti.
Kanlar içerisinde kaldı
İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, kan kaybeden üvey babayı yaptığı ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.
Şüpheli karakola götürüldü
Pamukkale devriye ekipleri suçunu itiraf eden genci bıçakla beraber gözaltına aldıktan sonra ifadesini almak üzere karakola götürdü.
Anne gözyaşlarını tutamadı
Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri apartta çalışma gerçekleştirirken, olaya şahit olan annede gözyaşlarına boğuldu.
Yaralının hayati tehlikesi sürüyor
İHA'nın haberine göre, hastaneye kaldırılan Hüseyin S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.