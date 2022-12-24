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Denizli'de üvey babasını göğsünden bıçaklayan kız gözaltına alındı

Denizli'de üvey babasını göğsünden bıçaklayan kız gözaltına alındı

Üvey babasıyla tartışan genç kız öz annesinin yanında üvey babasını bıçaklayarak kendini ihbar etti. Yaralının sağlık durumunun kritik olduğu bilgisine ulaşıldı.