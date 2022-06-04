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Denizli’de üzerine yıldırım düşen çoban öldü
Dağda küçükbaş hayvan otlatan 45 yaşındaki çoban, üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
- 04.06.2022 - 08:38
Denizli’nin Çardak ilçesi küçükbaş hayvanları otlatmak üzere dağlık alana çıkan çoban İrfan Adanalı (45), havanın yağışlı olması üzerine eve dönmek istedi.
Küçükbaş hayvanların ahıra gelmesi ve Adanalı'nın geri dönmemesi üzerine yakınları durumdan şüphelenerek çobanı aramaya gitti.
Saat 21.00 sıralarında yerde yatarken bulunan Adanalı için sağlık ekipleri çağrıldı.
Üzerine yıldırım düştü
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Adanalı'nın üzerine yıldırım düşmesi sonucu öldüğünü belirledi.
DHA’nın haberine göre jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Adanalı'nın cenazesi otopsi için Çardak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.