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    Denizli’de üzerine yıldırım düşen çoban öldü

    Dağda küçükbaş hayvan otlatan 45 yaşındaki çoban, üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
    • 04.06.2022 - 08:38
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    Denizli’de üzerine yıldırım düşen çoban öldü

    Denizli’nin Çardak ilçesi küçükbaş hayvanları otlatmak üzere dağlık alana çıkan çoban İrfan Adanalı (45), havanın yağışlı olması üzerine eve dönmek istedi.

    Küçükbaş hayvanların ahıra gelmesi ve Adanalı'nın geri dönmemesi üzerine yakınları durumdan şüphelenerek çobanı aramaya gitti.

    Saat 21.00 sıralarında yerde yatarken bulunan Adanalı için sağlık ekipleri çağrıldı.

    Üzerine yıldırım düştü

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Adanalı'nın üzerine yıldırım düşmesi sonucu öldüğünü belirledi.

    DHA’nın haberine göre jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Adanalı'nın cenazesi otopsi için Çardak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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