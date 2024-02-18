Denizli'de yabancı geline istismar suçundan tutuklanan adam ortaya çıkan detayla tahliye edildi Evden kaçıp cinsel istismara uğradığını iddia eden yabancı uyruklu kadın, dini nikahlı eşinden şikayetçi oldu. Tutuklu yargılanan adamın avukatı savunmasında kadının şiddete uğradığını ancak müvekkili tarafından olmadığını ifade etti.

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DHA

Denizli'de yaşanan yabancı geline cinsel saldırı davasında yeni gelişmeler yaşandı.

3 çocuk babası emekli çiftçi Ramazan Akbay eşinin ölümünden sonra tekrar evlenmek istedi.

Akbay'ın, Özbekistan uyruklu bir kadınla evli olan yeğeni Musa Akbay'dan kendisine uygun bir eş bulmasını istedi.

10 gün görüşüp evlenme kararı aldılar

Ramazan Akbay, yeğeni Akbay aracılığıyla Özbekistan'da yaşayan Zulkhunur K. ile cep telefonunda görüşüp, tanıştı.

Akbay ve Zulkhunur K. 10 içinde tanışıp evlenme kararı aldı ve Akbay, yabancı uyruklu kadının Türkiye'ye gelebilmesi için tüm masraflarını karşıladı.

Nikahtan 2 gün sonra evden kaçtı

18 Temmuz 2023'te Denizli'ye gelen Zulkhunur K., Akbay ile dini nikah yaptı.

Nikahtan 2 gün sonra Zulkhunur K., Akbay'ın evinden hiçbir eşyasını almadan yalın ayak kaçıp, polise başvurdu.

Cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti

İfadesinde evlenmek amacıyla Özbekistan'dan geldiğini ancak Akbay'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, sürekli darbederek eşyalarını da gasbettiğini söyleyen Zulkhunur K. şikayetçi oldu.

Vücudunda 50'ye yakın morluk tespit edildi

Zulkhunur K., hastaneye sevk edilerek darp raporu alındı. Raporda, vücudunun çeşitli yerlerinde darp sonucu oluşmuş 50'ye yakın morluk olduğu belirtildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınıp, hakkında suçlamaları reddeden Ramazan Akbay, 21 Temmuz'da tutuklandı.

45 yıla kadar hapis cezası istendi

Akbay hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 45 yıla kadar hapis cezası istemiyle 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Akbay'ın yakınları, avukat Salim Kutlutürk ile görüşerek durumu anlattı.

Ortaya çıkan yeni detaylardan dolayı tahliye edilerek duruşma ertelendi

8 Şubat'ta görülen duruşmada, müvekkilini savunan avukat Kutlutürk, Zulkhunur K.'ye olay günü verilen raporda; vücudundaki morlukların olaydan öncesine ait olduğunu, olay günü darbedilmesi halinde vücudunda ancak kızarıklıklar olabileceğini ifade etti.

Bunun üzerine mahkeme heyeti, Akbay'ın cezaevinden tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

"Kadın darbedildiğini, şiddet gördüğünü ve saldırıya uğradığını iddia etmiş"

Salim Kutlutürk, Zulkhunur K.'nin yalan söylediğini öne sürerek, "Bunları raporlarla ortaya çıkardık. Evden kaçıp, yolda birilerinden yardım istiyor. Evden kaçarken güvenlik kamera kaydı bile var. Eve girerken hiçbir sorun yok. Birkaç dakika sonra yalın ayak evden kaçıyor. Dosyada bazı sıkıntılar da vardı. Kadın darbedildiğini, şiddet gördüğünü ve cinsel saldırıya uğradığını iddia etmiş. Ayrıca hastanede de darp raporu alınmış.

"Darp izlerinin en az 8 veya 10 gün öncesine ait olduğunu anladık"

Raporda vücudunda 50'ye yakın darp izleri var. Bunlar da mor renkli şekilde belirtilmiş. Hatta 2 gün sonraki ikinci raporda bu mor renkli izlerin bazıları sarı, yeşil renklere dönmüş. Bu izlerin mağdurun ifadesiyle çeliştiğini fark ettik. İlk görülen mahkemede, darp raporundaki bu renklerin ne anlama geldiğini ve kaç günde oluşabileceğini, darp izlerinin en az 8 veya 10 gün öncesine ait olduğunu anlattık. Olay gününden 2 gün önce Türkiye'ye gelen kadının darbedilmesi halinde vücudunda ancak kızarıklıklar oluşabilir.

"Kadın şiddete maruz kalmış ama benim müvekkilimin yapmadığını ortaya koyduk"

Mahkeme heyeti, bizi haklı bularak müvekkilimi cezaevinden tahliye etti. Hatta mahkeme heyeti, darp izlerinin kaç gün öncesine ait olduğunu yönelik rapor istedi. Kadın şiddete maruz kalmış ancak bunu benim müvekkilimin yapmadığını ortaya koyduk. Muhtemelen Özbekistan'da şiddete maruz kalmış, belki de kurtulmak için Türkiye'ye gelmiş olabilir. Şu an kadının nerede olduğunu bilmiyoruz." dedi.

"Benden 5 bilezik ve pahalı bir telefon istedi"

Ramazan Akbay ise 6,5 ay kadar cezaevinden kaldığını belirterek, "Yeğenim Özbekistan uyruklu bir kadınla evlendi, mutluydular. Ben de onlardan evlenmek istediğimi söyledim. Beni bir kadınla tanıştırdılar. Bir süre telefonla konuştuk. 18 Temmuz'da Türkiye geldi. Benden 5 bilezik ve pahalı bir telefon istedi. Daha sonra alabileceğimi söyledim. Bunları isteyince vazgeçmek istedim ama o buna rağmen kalmayı kabul etti. Yeğenimin evinde dini nikah yapıldı. Ertesi gün kendi evimize gittik. Buradan kaçıp, beni suçladı. Ona hiçbir şey yapmadım." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)