Çardak ilçesinde, 2 kez el değiştiren yediemin otoparkında bulunan yaklaşık 50 araç ortadan kayboldu. Yediemin işletmecisi, borçlarını ödeyebilmek için araçları sattığını itiraf etti.

Denizli’nin Çardak ilçesinde, icralık olduğu için ya da evrak eksikliğinden dolayı trafiğe çıkamayan araçlar, polis karakolu bitişiğindeki yediemin otoparkına çekildi.

Eksikliklerini gideren mal sahipleri, araçlarını geri almaya geldiklerinde, kapısına kilit vurulan yedieminde muhatap bulamayınca, bitişikteki polis karakoluna müracaat etti.

Polis ekipleri, otoparkta olması gereken araçların çalınmış olabileceğini söyledi. İfadeleri alınan araç sahipleri, Cumhuriyet Savcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcılığın başlattığı soruşturmayla, yediemin otoparkı işletmesinin 2 kez el değiştirdiği, son işletmecinin piyasaya olan borçlarını ödeyebilmek için araçları sahiplerinden habersiz bir şekilde tırlara yükleyip götürerek sattığı tespit edildi.

Kapısına kilit vurulan yediemin işletmecisinin alınan ifadesinde şahıs, emanet edilen araçları sattığını kabul ederek bu parayla borçlarını ödediğini söyledi.

Ayrıca şahsın, mağdurlara olan borcunu da ödemek istediğini söylediği öğrenildi.

1 buçuk yıl önce çekilen aracının borcunu ödeyip geri almak istediğinde aracının çalındığını söyleyen Rasim Ayhan isimli bir vatandaş, daha yaşadığı ilk şoku atlatamadan yediemin tarafından otopark ücretini ödemediği gerekçesiyle icraya verildiğini öğrendi.

Denizli’de yediemin otoparkındaki araçlar, sahiplerinden habersiz satıldı VİDEO



“POLİSLER BURADAYKEN BENİM ARACIM NASIL GİTTİ”

Olan bitene anlam veremediğini belirten Rasim Ayhan, şu ifadeleri kullandı:

“Bundan 1 buçuk yıl önce buradan Denizli’ye giderken arabamı çevirdiler. Çevirdikten sonra arabamın üzerinde bağlama olduklarını söylediler, sonra arabamı yediemin otoparkına çektiler. Ben borçlarımı ödedim, arabamı çıkarmaya geldiğimde arabamın çalındığını söylediler. Yediemin otoparkı ile trafik karakolu arasında bir tel örgü var. Evrak, belge yok, bana bir tebliğ yok. Aracımın satılması için herhangi bir neden de yok, icra bana öyle bir kağıt göndermedi. Aracım nerede bilmiyorum. Polisler buradayken benim aracım nasıl gitti?





“ARACIM SATILMIŞ DEĞİL, ARACIM BURADAN ÇALINMIŞ”

Normal şartlarda aracım çekildikten sonra borcumu ödediğimde karakola gidip, evrak alıp tekrardan yediemine gelmem ve bu evrakı onaylatıp aracımı o şekilde çıkarmam gerekiyor. Ancak aracım ortalıkta yok. Şu anda aracım satılmış değil, aracım buradan çalınmış. 6 ay önce yediemin otoparkı beni icraya verdi. Aracımın otopark ücretini ödemem için. Buna da anlam veremiyorum.”





“KİMSE BİR YOL GÖSTERMİYOR”

Hasan Kılınç isimli bir vatandaş ise şu sözleri kullandı:

“Dazkırı’dan Denizli’ye giderken aracımda sigorta olmadığı için bağlandı. Ben borcum olduğu için yaptıramadım. Ben borcumu ödedim, buraya aracımı almaya geldiğimde ‘Aracınız yok, çalındı’ denildi. Aracımın nerde olduğumu da bilmiyorum, kimse bir yol göstermiyor. Mağdurum ve mağdurluğumun giderilmesini istiyorum. Aracım çalınmış gözüküyor. Otoparkta yok, yediemin otoparkından sorumlu hiç kimse yok.”

TRAKTÖRÜ ÇALINDI, BANKA ARAZİLERİNİ SATIŞA ÇIKARDI

Banka kredisiyle aldığı traktörün taksitlerini ödeyemeyince traktörü haczedilen Engin ise, aracının çalındığını öğrenmesinin ardından bankanın da borç yüzünden arazilerini satışa çıkarmasıyla ikinci bir şok yaşadı.

“BİRÇOĞUNUN DURUMDAN HABERİ YOK”

Yüncü, 50’ye yakın aracın çalındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“3,5 yıl önce banka kredisiyle sıfır traktör aldım. Durumum olmadığı için taksitlerini ödeyemedim. Traktörüm elden haczedildi. Çardak’ta arkamda görmüş olduğunuz yediemin otoparkına teslim edildi. Traktörümün yediemin otoparkına çekilmesinden 1 yıl sonra ihaleye çıkarılacağı ve orada olmam gerektiği tebliğ edildi. İhaleye gittiğimizde traktörün ihaleye çıkmadığını fark ettik. Sadece benim traktörüm değil, birçok araç yoktu. Sadece hurda araçlar kalmıştı. Araştırdığımızda yediemin otoparkının devir olduğunu öğrendik. Devir alan kişide bir başkasını devretmiş. Buradaki araçlar kayıp. Traktörüm ortadan kaybolunca bu sefer banka arazilerime icraya çıkardı. Şu ana kadar 50’ye yakın aracın ortadan kaybolduğunu öğrendik. Aracının kaybolduğunu bilen çok az kişi var, birçoğunun durumdan haberi yok."

“KİMSE BENİMLE MUHATAP OLMADI BANA BİR BİLGİ VERİLMEDİ”

Olanı biteni arkadaşlarından duyan ve kontrol için yediemin otoparkına geldiğinde gerçek olduğunu anlayan Hüseyin Kozan da şu sözleri kaydetti:

“Benim traktörüm bağlandı. Buraya yediemin otoparkına teslim oldu. 6 ay geçti ve başka yerden duydum ki burada traktörler çalınmış. Geldim, baktım benim traktörümde yok. Suç duyurusunda bulundum. Kimse benimle muhatap olmadı, bana bir bilgi verilmedi. Traktör nerede olduğu belirsiz, hırsızın elinde.”