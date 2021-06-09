Dar ve keskin virajlarıyla tehlike yaratan Kocapınar-Yatağan yolunda düzenleme çalışmaları başlatıldı. Yol üzerinde geniş bir alanı kaplayan Çal Kayası, dinamit ile patlatıldı.

Denizli‘nin Honaz ilçesi ile Serinhisar ilçesini birbirine bağlayan Kocapınar-Yatağan yolunda, tehlike oluşturan dar ve keskin virajlara yönelik çalışmalar başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, Çal Kayası olarak bilinen ve tüm bölgeyi kaplayan dev kayanın etrafına dinamit yerleştirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

30 metre derinliğinde, 20 metre genişliğinde, 100 metrelik bölgeyi kapsayan 60 bin metreküp büyüklüğündeki kaya etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaya, 3 aşamalı olarak havaya uçuruldu.

Kayanın patlaması ile yol genişletme çalışmalarına başlandı.

“DÜNYALAR BİZİM OLDU”

Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi Muhtarı Kamil Köprü, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“60 yıldır bu yol böyleydi. Konuyu Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a söyledik ve sonuç itibari ile yolda çalışma başladı. İnşallah buraya çok güzel bir yol yapılacak. Şu yolun yapımına başladı ya dünyalar bizim oldu. Bu çok büyük bir çalışma. İnşallah bu yol çok daha güzel olacak.”

Denizli’de yol çalışmaları sırasında dev kaya dinamitle patlatıldı VİDEO



“KISA ZAMANDA BİTİRİP HİZMETE ALACAĞIZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ise rahat, konforlu ve güvenli seyahat için ulaşım yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirterek, "Denizli'mizin 19 ilçesinde 616 mahallemizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye, dertlerini çözmeye devam ediyoruz. Dar ve keskin virajlarıyla riskler barındıran yolumuzda düzenleme çalışmamıza başladık. İnşallah kısa zamanda bitirip hizmete alacağız.” sözlerini kaydetti.