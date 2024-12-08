Denizli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı

İHA

Denizli'de yürek yakan feci kaza...

Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi üzerinde seyreden sürücüsü bilinmeyen otomobil, yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan Nazmi Çetin'e (69) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Çetin ağır yaralandı.

YARALI YAYA HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşlar olay yerine koşarak ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulans ile Honaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonucu hastaneye kaldırılan Çetin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çetin’in cenazesi Kaklık Mezarlığında öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.