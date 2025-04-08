Denizli'de zehir tacirinin adresinden mavzer çıktı

İHA

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor...

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), elde ettiği bilgiler doğrultusunda bir şahsın hem silah hem de zehir tacirliği yaptığı bilgisine ulaştı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

JASAT, Çivril ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin detaylı çalışmaları neticesinde şüpheli O.S.’nin ikametine operasyon düzenlendi.

MAVZER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında şüpheli O.S., kaçamadan yakalanırken evde yapılan aramalarda 3 kilogram esrar, 1 adet piyade tüfeği (mavzer), 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve piyade tüfeğine ait 13 adet fişek ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevke edilen şüpheli O.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.