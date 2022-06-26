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    Denizli'deki kazada yayalara çarptılar: 1 bebek öldü, 7 kişi yaralandı

    Minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu savrulan araçlar, yolun karşısına geçmek isteyenlere çarptı. Yaşanan kazada 7 kişi yaralanırken bebek arabasındaki Amine Azra Bakan da yaşamını yitirdi.
    • 26.06.2022 - 11:59
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 14:51
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    Denizli'deki kazada yayalara çarptılar: 1 bebek öldü, 7 kişi yaralandı

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Şemikler Mahallesi'nde talihsiz bir trafik kazası yaşandı.

    Cinkaya Bulvarı Sosyete Pazarı Kavşağı'nda meydana gelen kazada Hüseyin Kapucu'nun kullandığı otomobil ile kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen Ender Başkafa'nın kontrolündeki minibüs çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle etrafa savrulan araçlar, karşıdan karşıya geçmeyi bekleyen yayalara çarptı.

    Çevredeki vatandaşların yaşanan olayı görmesi üzerine durum acil sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi.

    8 kişi kazadan etkilendi

    Otomobil içinde sıkışan Hilal Öğünç, Zülal Öğünç, Gül Gök, Onur Gök ve Yağız Gök de itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartılırken, sağlık ekipleri de  kaldırımda yaralanan Ömer Faruk Bakan, Kumral Özkaya ve bebek arabasındaki Amine Azra Bakan'a müdahalede bulundu.

    Denizli deki kazada yayalara çarptılar: 1 bebek öldü, 7 kişi yaralandı #1

    Azra bebek hayatını kaybetti

    Yaralılar, ambulanslarla Denizli ve Servergazi devlet hastanelerine kaldırılırken  Amine Azra bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Denizli deki kazada yayalara çarptılar: 1 bebek öldü, 7 kişi yaralandı #2

    Minibü sürücüsünün alkollu olduğu tespit edildi

    Diğer yandan DHA'nın haberine göre; 1.57 promil alkollü olduğu belirlenen minibüs sürücü Ender Başkafa, polis ekiplerince gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

    Denizli deki kazada yayalara çarptılar: 1 bebek öldü, 7 kişi yaralandı #3

    Denizli deki kazada yayalara çarptılar: 1 bebek öldü, 7 kişi yaralandı #4

    Denizli deki kazada yayalara çarptılar: 1 bebek öldü, 7 kişi yaralandı #5

    Denizli deki kazada yayalara çarptılar: 1 bebek öldü, 7 kişi yaralandı #6


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