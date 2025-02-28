Denizli'de minibüs kazası: 1 yaralı

İHA

Denizli'nin Buldan ilçesinden yola çıkarak Manisa istikametine seyrede bir minibüs sürücüsü, kara yolu üzerinde ilerlediği sırada bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki üzüm bağına uçtu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALI SÜRÜCÜ KURTARILDI

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada minibüsün boş olması faciayı önlerken, yaralı sürücü ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

AYNI YOLDA YİNE KAZA OLMUŞTU

Ayrıca kazanın yaşandığı yolda geçtiğimiz günlerde Genç Kızlar Halter Şampiyonasına katılmak için İzmir’den yola çıkan öğrencileri taşıyan servis aracı da kaza yapmış, 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.